O Curaçau já fez história no Campeonato do Mundo, ao conquistar o primeiro ponto na competição, com um empate diante do Equador (0-0). Um feito histórico que levou o rei e a rainha dos Países Baixos a perderam a compostura majestática e a descer aos balneários para festejarem com a equipa num momento singular que fica, desde já, para a história deste Mundial.

O Curaçao é um país independente desde 2010, ano em que foram dissolvidas as Antilhas Neerlandesas, mas mantém uma forte ligação aos Países Baixos, sob a forma de uma monarquia constitucional, em que a figura do rei, neste caso Guilherme Alexandre, e da rainha, Máxima, continuam a ser muito respeitados.

Os dois monarcas assistiram ao empate com o Equador (0-0), em Kansas City, e no final fizeram questão de ir ao balneário. Depois de um cumprimento mais formal à equipa técnica, liderada pelo neerlandês Dick Advocaat, o Rei Guilherme e Rainha Máxima entraram mesmo o balneário para dar uns passos de dança ao ritmo ditado pelos eufóricos jogadores.

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