Incrível
Há 1h e 19min
VÍDEO: selecionador do Japão usa quadro gigante para dar indicações à equipa
Hajime Moriyasu protagonizou momentos inusitados no jogo com os Países Baixos
Hajime Moriyasu protagonizou momentos inusitados no jogo com os Países Baixos
Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, deu que falar pelo método usado para dar indicações aos jogadores dentro do campo.
É normal que os treinadores usem quadros táticos para transmitir indicações, mas normalmente fazem-no com os jogadores ao lado. Neste caso, o timoneiro da seleção nipónica adotou outra estratégia, ao usar um quadro de dimensões consideráveis para passar informações, um pouco à semelhança do que se aplica em competições de velocidade.
Ao longo do jogo com os Países Baixos, que terminou com um empate a dois golos, foram desenhados números a preto e a vermelho.
Tudo para que a mensagem pretendida chegasse a todos jogadores.
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