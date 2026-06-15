Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, deu que falar pelo método usado para dar indicações aos jogadores dentro do campo.

É normal que os treinadores usem quadros táticos para transmitir indicações, mas normalmente fazem-no com os jogadores ao lado. Neste caso, o timoneiro da seleção nipónica adotou outra estratégia, ao usar um quadro de dimensões consideráveis para passar informações, um pouco à semelhança do que se aplica em competições de velocidade.

Ao longo do jogo com os Países Baixos, que terminou com um empate a dois golos, foram desenhados números a preto e a vermelho.

Tudo para que a mensagem pretendida chegasse a todos jogadores.