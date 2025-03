Maxi Araújo e Cristian Romero protagonizaram um momento muito tenso já na reta final do Uruguai-Argentina, jogo da fase de apuramento para o Mundial 2026.

Num momento em que a bola estava na posse do guarda-redes da Argentina, o jogador do Sporting e o defesa do Tottenham alhearam-se do jogo e encostaram as cabeças, num momento que fez faísca até à intervenção do árbitro, que se colocou entre os dois.

Veja o momento partilhado no X da Sport TV: