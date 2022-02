Tal como na final da Liga dos Campeões, Kai Havertz foi o herói do Chelsea na final do Mundial de Clubes . O alemão anotou o penálti que permitiu aos campeões europeus chegarem ao 2-1 no prolongamento contra o Palmeiras.Apesar de os holofotes estarem apontados ao internacional germânico, não se pode ignorar o papel de Cesar Azpilicueta antes da marcação da grande penalidade. O capitão dos blues agarrou na bola, como se fosse ele o marcador do penálti, ouviu certamente palavras menos simpáticos dos adversários, enfim, tudo para retirar pressão a Havertz.«Foi estratégico porque sei como eles [Palmeiras] são. Sabia que iriam falar com o batedor do penálti por isso agarrei a bola. O Kai sabia que seria ele a bater o penálti. Foi tudo para lhe retirar pressão. Era um momento decisivo e o Kai é um dos melhores marcadores de penáltis. Esperei, ouvi tudo o que os jogadores adversários me disseram e acho que resultou», contou, citado pelo site oficial dos londrinos.Veja: