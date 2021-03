O Suíça-Lituânia começou 15 minutos mais tarde que o previsto por causa do tamanho irregular de uma das balizas.



Durante uma inspeção de rotina, os delegados da UEFA aperceberam-se que uma das balizas estava dez centímetros mais alta que o que é permitido. De imediato, os responsáveis suíços decidiram substituir a baliza do Kybunpark por outra com as medidas legais.



Resolvido o problema insólito, o jogo lá acabou por começar e terminou com a vitória da Suíça graças a um golo de Shaqiri.