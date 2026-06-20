Incrível: fora do Mundial 2026, Maguire distribui cromos nos EUA
Internacional inglês participou em ação da Panini... que também o tinha deixado fora da coleção
Internacional inglês participou em ação da Panini... que também o tinha deixado fora da coleção
O internacional inglês Harry Maguire, ausência dos convocados de Inglaterra no Mundial 2026, está a viver a competição de outra forma e, na sexta-feira, esteve em Nova Iorque… a distribuir cromos da coleção oficial da Panini.
Maguire esteve numa ação da Panini numa van instalada em Nova Iorque e vários jovens adeptos de futebol não esconderam a surpresa quando se depararam com o central do Manchester United, que também foi deixado de fora da coleção oficial de cromos da Panini.
O atleta inglês está também nos Estados Unidos a propósito de outros momentos associados ao Mundial 2026, participando no podcast The Rest is Football, que reúne Gary Lineker, Alan Shearer, Micah Richards, Joe Cole e Patrick Vieira.
Maguire também esteve, noutro momento, no bar Long Acre Tavern, perto da Times Square, subindo ali a um palco para dialogar com adeptos do Manchester United.