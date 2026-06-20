No programa L’Équipe de choc, do canal francês L’Équipe TV, desta sexta-feira, a apresentadora e jornalista France Pierron criticou o belga Jérémy Doku por querer estar presente no parto da sua esposa.

O nascimento do filho do extremo do Manchester City está previsto para o início de julho, altura em ainda decorre o Mundial 2026. Além de Doku, o colega de equipa Brandon Mechele, do Club Brugge, também vai ser pai.

«Nenhum pai gostaria de perder esse momento», expressou o jogador dos citizens de 24 anos ao jornal belga DH.

No entanto, a jornalista discordou totalmente da vontade do atleta: «Quando tens a chance de participar num Mundial, há centenas de jogadores que matariam para estar no teu lugar e vais abdicar disso para estar presente no nascimento do teu filho, que é um momento repugnante, desculpem-me a expressão, em que o pai é inútil, ele é apenas um figurante.»

A opinião da gaulesa deixou os comentadores do programa completamente perplexos e o momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, tendo Pierron sido alvo de milhares críticas.

Em 2024, a jornalista esteve envolvida em outra polémica, durante os Jogos Olímpicos, quando afirmou que os atletas deviam ficar separados dos seus filhos ao longo do evento.

A Bélgica integra o Grupo G e está em igualdade pontual (um ponto) com o Egito, o Irão e a Nova Zelândia.