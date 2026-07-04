Um repórter da Globo não conseguiu disfarçar total surpresa quando percebeu que, sem saber, estava a entrevistar o pai de Vozinha, José Pedro Dias, antes do decisivo duelo de Cabo Verde com a Argentina, relativo aos 16 avos de final do Mundial 2026.

Era apenas mais uma daquelas entrevistas-rápidas, à entrada do estádio, para medir a pulsação dos adeptos antes dos jogos. O jornalista estava a tentar perceber até onde é que ia a confiança dos adeptos cabo-verdianos diante do campeão do Mundo em título.

O alvo do jornalista foi um adepto vestido a rigor, com uma bandeira de Cabo Verde na cabeça e um cachecol no pescoço que estava convencido que os Tubarões Azuis iam empatar com a Argentina e, depois, vencer nos penáltis [o jogo ainda foi a prolongamento, mas ficou resolvido antes dos penáltis].

Foi neste contexto que surgiu uma pergunta sobre Vozinha e sobre a capacidade do experiente guarda-redes defender penáltis. A resposta deixou o jornalista de boca aberta. «Eu acredito que sim e ele também está confiante de que vai acontecer. Eu sou o pai dele…».

A reação do jornalista é imperdível. «Você é o pai? Do Vozinha? Está brincando? Está falando sério?», atirou.

Obviamente que a entrevista mudou radicalmente de sentido, mas o jornalista ganhou o dia.

Ora veja: