A Alemanha goleou, este domingo, o estreante Curaçao (7-1), em Houston, e após o apito final do árbitro alguns jogadores de ambas as seleções juntaram-se no centro do campo para fazer uma oração.

Felix Nmecha e Jonathan Tah reuniram-se com Joshua Brenet, Jeremy Antonisse (ex-Moreirense), Kenji Gorre (ex-Estoril, Nacional e Boavista) e Gervane Kastaneer e abraçaram-se e inclinaram as cabeças.

Em declarações à ARD, canal de televisão alemão, Nmecha revelou o significado do momento: «Fizemos uma breve oração juntos. Somos adversários no jogo, mas quando acaba somos todos cristãos e irmãos. Simplesmente fizemos uma breve oração juntos, porque estamos todos muito gratos. O resultado é, claro, ótimo para nós, mas todos acreditamos que Jesus é glorificado através do jogo. Por isso, reunimo-nos e rezámos juntos.»

Antes do encontro, segundo informações avançadas pelo jornal Bild, o médio do Borussia Dortmund desceu do autocarro da equipa com a Bíblia nas mãos.

O jogador de 25 anos ainda publicou fotografias do jogo na sua conta de Instagram com a descrição: «Obrigado, Jesus.»