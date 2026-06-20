O Mundial 2026 tem centrado atenções um pouco por todo o mundo e, no Bangladesh, a principal competição mundial de seleções não tem passado ao lado… dos próprios repórteres que apresentam blocos noticiosos diários.

Nos espaços noticiosos da Somoy TV, os jornalistas que os apresentam, mas também repórteres no terreno, têm surgido com camisolas de várias seleções participantes na competição ao longo dos últimos dias.

Já apareceram vestidos com a camisola do Brasil, da Argentina ou do Canadá e também com a de… Portugal. Assim foi num dos programas das últimas horas.

Apesar do 181.º lugar no ranking FIFA, Bangladesh vibra com o Mundial e prova disso mesmo foi também o jogo da Argentina na primeira jornada, ganho por 3-0 à Argélia, com hat-trick de Lionel Messi.

Na Universidade Internacional de Daffodil, centenas de pessoas, maioritariamente estudantes, juntaram-se para assistir ao encontro da Argentina e ficaram eufóricos com os golos e com a prestação de Messi no primeiro jogo da atual campeã do mundo.