Radja Nainggolan é um jogador polémico e Walter Sabatini, antigo dirigente de clubes como Inter, Roma e Bolonha, confirmou isso mesmo ao recordar o internacional pela Bélgica que alinha atualmente pelos italianos da SPAL.

«Gosto de todos os jogadores que trouxe para a Roma, mas aquele que mais me irritou foi Nainggolan. Amo-o como um filho, mas ele é um delinquente. Se lhe pusermos sete ou oito copos à frente ele bebe tudo sem pestanejar. Para ele, a vida é um jogo, mas não é por isso que deixa de ser um bom rapaz», recordou Sabatini em entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual voltou a destacar as particularidades do médio belga de 34 anos.

«Nainggolan é um excêntrico, os seus companheiros deviam tê-lo ajudado mais, não o deviam ter mimado, deviam ter-lhe dado rédea curta. Ele sempre teve tudo o que queria, mas em campo é um jogador de topo. O que o vi fazer em Roma, não vi noutros jogadores», concluiu o dirigente, que falou também de Leandro Paredes, médio argentino do PSG que está emprestado à Juventus, com quem trabalhou no Inter: «Paredes está a dececionar-me. Cada vez que o vejo em campo dá-me um ataque de raiva. Está a mostrar uma indolência insuportável. Mas é um bom jogador, sabe verticalizar como ninguém.»