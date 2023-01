Julio Domínguez está envolvido numa enorme polémica no México e tudo por causa da festa temática que decidiu organizar para o aniversário do seu filho.



O problema não foi, naturalmente, a festa, mas a temática escolhida. O jogador do Cruz Azul achou que era boa ideia o tema da festa infantil ser inspirada em «Narcos» série inspirada no tráfico de droga e nos cartéis colombianos, tendo publicado várias fotos do evento nas redes sociais.



Nas fotografias, era possível ver crianças com armas de brincar nas mãos e com bonés com as letras JGL alusivo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, um dos narcotraficantes mais conhecidos do país. O episódio teve ainda mais impacto uma vez que ocorreu poucos dias após a detenção de Ovidio Guzmán, filho de 'El Chapo'.



As fotos tornaram-se virais e Cata Domínguez acabou por fazer um pedido de desculpas. «Peço as mais sinceras desculpas pelas imagens divulgadas nas minhas redes sociais em relação a uma festa infantil. Reconheço que elas não contribuem para criar uma melhor impressão do México. Nem eu nem a minha família promovemos ou justificamos qualquer tipo de violência.»



Por sua vez, a Liga mexicana e o Cruz Azul, clube do internacional mexicano, emitiram um comunicado conjunto a condenar o sucedido. O organismo decidiu não punir Cata Domínguez, deixando essa decisão para o clube - o jogador ficou de fora por opção para o jogo contra o Tijuana.



O comunicado conjunto:





«Em relação aos lamentáveis atos do passado sábado protagonizados pelo jogador Julio César Domínguez, a Liga e o Cruz Azul informam:



- As duas instituições reprovam o sucedido e rejeitam qualquer manifestação que promova a violência;



- O Cruz Azul, de acordo com o seu regulamento interno, desde o primeiro momento tomou medidas preventivas para resolver esta situação e evitar que se repita;



Além disso, o clube vai oferecer apoio e vai sensibilizar o jogador em relação ao tema.



- Ficou acordado que Julio César Domínguez divulgará uma mensagem pública a contar a sua versão dos factos;



A Liga e o Cruz Azul rejeitam todos os comportamentos de falta de ética profissional e qualquer manifestação que incite a violência.»