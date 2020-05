Desde há largas décadas que os narcotraficantes recorrem aos mais variados esquemas para que a droga que escoam chegue ao destino sem levantar suspeitas.

Esta semana, a Guarda Costeira do México comunicou ter feito uma apreensão de mais de 45 quilos de cocaína parcialmente embalada com o símbolo... do Benfica.

Este tipo de estratégia não é inédito e nos últimos anos até as imagens das estrelas maiores do mundo da bola foram usadas para este fim. No ano passado, por exemplo, foram apreendidos 14 quilos de cocaína em Nápoles, Itália, com a inscrição CR7 no rótulo, e em 2017, no Peru, foi feita uma apreensão de uma tonelada e meia deste estupefaciente, mas com uma associação a Lionel Messi.

Mas há mais: droga escondida em réplicas de taças do Campeonato do Mundo, quadros de jogadores e até camisolas. Esquemas ardilosos e criativos que por vezes não compensam.

Veja alguns casos na GALERIA ASSOCIADA.