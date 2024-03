A corrida deste fim de semana da NASCAR Xfinity Series, segunda categoria da NASCAR, na Richmond Raceway ficou marcada por um momento de tensão que terá representado representou também uma curiosa forma de protesto.

Depois de ter ficado fora da corrida na volta 171 de 250 na sequência de uma colisão com Dawson Cram, Joey Gase arrancou o para-choques do próprio carro e atirou-o contra o chassi do rival quando este passava a baixa velocidade numa altura em que a pista estava a ser limpa.

O mais curioso é que no para-choques estava a mensagem: «Corrida contra o crime.» Terá sido coincidência ou uma forma de protesto com o objetivo de denunciar o que, no entender dele, tinha acabado de acontecer?

«Obrigado, Dawson Cram. Espero que gostes do souvenir», ironizou Joey Gase na rede social X após a corrida.

VEJA O MOMENTO INUSITADO: