O Ministério Público acusou dois ex-treinadores de natação do clube Bairro dos Anjos, em Leiria, na sequência de uma alegada praxe de que foi vítima um atleta menor.

Um dos arguidos foi professor e coordenador de natação de competição do referido clube e está acusado de um crime de maus-tratos, dois crimes de coação na forma tentada e, em coautoria com outro antigo treinador do clube, de um crime de coação agravada na forma tentada.

Em abstrato, o coordenador pode ser condenado a uma pena de prisão superior a cinco anos.

O caso remonta a junho de 2022, por ocasião de uma competição em Badajoz (Espanha). Durante a viagem, o coordenador «anunciou ao microfone do autocarro que, quando chegassem ao hotel iria realizar-se a habitual praxe de corte de cabelo aos atletas que, pela primeira vez, estavam a participar em competições internacionais».

Segundo o despacho de acusação ao qual a agência Lusa teve acesso, acrescentou que todos os atletas teriam de aderir ao ritual, sob pena de serem excluídos da equipa.

Foi então, já no referido hotel, em Elvas, que o outro ex-treinador, «munido de uma máquina de cortar cabelo», começou a praxe. Um menor, porém, recusou-se a participar, trancou-se no quarto e telefonou ao pai «a gritar e a chorar convulsivamente».

Só após a mãe do adolescente contactar outro elemento da equipa de treinadores, transmitindo que «não tinham o seu consentimento» para cortar o cabelo do filho, é que os arguidos desistiram da praxe. No entanto, na viagem para as piscinas de Badajoz, o então coordenador «promoveu uma chacota pública» da vítima, tendo «por objeto o episódio da recusa do corte de cabelo».

O arguido anunciou ao microfone que «havia um sujeito que queria ser diferente de todos os atletas e que, por não cortar o cabelo, iria deixar de pertencer ao clube», acrescentando que estava excluído das provas. O atleta revelou sentir-se «profundamente envergonhado e humilhado».

Ainda segundo o despacho, o coordenador telefonou aos pais do atleta – que iam a caminho com outro casal para assistir às provas - pedindo que se dirigissem ao complexo, sem informar do motivo. Quando chegaram, encontraram o filho «sozinho, no parque de estacionamento».

Depois disso, os arguidos ainda convocaram o casal para uma reunião, durante a qual transmitiram que se não retirassem os nomes do processo contra si, o filho «deixaria de poder entrar nas competições de natação».