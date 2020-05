Figura da NBA nos anos 80 e 90, Charles Barkley revelou ter jogado embriagado pelos Philadelphia 76ers. No entanto, o motivo da embriaguez foi uma troca que não chegou a acontecer à última da hora.



«O meu agente ligou-me e disse-me que ia sair para os Lakers nesse mesmo dia. Era meio dia e fui sair com os meus amigos para celebrarmos. Pouco depois, o meu agente ligou-me e disse-me que o negócio estava fechado e que já voltava a falar comigo», contou, em entrevista à ESPN.



«Três horas mais tarde, às 15h30, o meu empresário liga-me e diz-me que os Sixers voltaram atrás. Estava todo borrado, tínhamos jogo nessa noite. Os Sixers tiveram medo, disse o empresário. Só podia ser uma brincadeira de mau gosto. Havia jogo à noite e eu estava completamente alcoolizado», acrescentou.



Certo é que Barkley jogou à noite e nunca representou os Lakers. Jogou nos Phoenix Suns, clube que conduziu até à final da NBA em 1993 perdida para os Bulls de Jordan, e nos Houston Rockets.



«O que é engraçado é que nem sei como joguei essa noite. Penso que devo ter jogado mal porque estava furioso com os Sixers. Os dois anos seguintes foram um sofrimento», concluiu.