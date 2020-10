A noite foi memorável para os Lakers depois da conquista do 17.º título da NBA. Quinn Cook jamais vai esquecer a última noite, não só pelo primeiro anel da Liga conquistado.



A equipa dos Lakers partiu para a unidade hoteleira e esqueceu-se do base no pavilhão. Os companheiros de Cook só deram conta da sua ausência por causa de um direto no Instagram de JR Smih.



«Vou ter de voltar a pé depois de ter conquistado um anel», escreveu Cook, num comentário.



Enfim, a noite deu para tudo.

THE LAKERS TEAM BUS LEFT QUINN COOK AT THE ARENA 💀💀💀 pic.twitter.com/jKfox6gPeC — Ry🐝 (@NinjaBands) October 12, 2020