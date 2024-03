Os Orlando Magic receberam e venceram os Toronto Raptors, por 111-96, num jogo que marcou um confronto entre dois jovens de 20 anos: Anthony Black e Gradey Dick.

Até aqui, tudo normal.

O primeiro, jogador dos Magic, fez dois pontos em cerca de dois minutos e meio de jogo. O segundo, basquetebolista dos Raptors, somou dez pontos e uma assistência.

Só que os dois decidiram trocar as camisolas no final da partida, e com isso, claro está, deram origem a um trocadilho que já está viral nas redes sociais.

«É sempre bom ver o meu puto», escreveu Dick, nas redes sociais, com uma fotografia do momento.