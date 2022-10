Campeões da NBA há cerca de quatro meses, o clima na equipa dos Golden State Warriors aparenta não ser o melhor.



Draymond Green, uma das figuras da equipa, agrediu Jordan Poole durante um treino de pré-temporada dos californianos. A imprensa norte-americana noticiou o incidente, mas apenas esta sexta-feira surgiram imagens da agressão.



No vídeo divulgado nas redes sociais e que pertence à TMZ, é possível ver Green a dirigir-se a Poole. O base parece não ter ficado agradado com o que o colega lhe disse e empurrou-o. Green não gostou e deu-lhe um soco.



O treinador dos Warriors, Steve Kerr ,referiu que o ala pediu desculpa à equipa, mas para já está afastado dos treinos da equipa até sábado. Este incidente acontece numa altura em que ambos os jogadores estão a negociar a renovação dos respetivos contratos com a franquia.





O melhor mesmo é ver as imagens: