Se não é o lance mais caricato da temporada, andará lá perto.

Andre Drummond protagonizou um momento surreal na derrota dos Chicago Bulls frente ao New York Knicks, na última madrugada.

No início do segundo período, Torrey Craig recuperou a bola e saiu rápido para o contra-ataque. Sem ninguém à frente, tentou fazer um «alley-oop» com a tabela. Até aqui, tudo normal.

O problema é que Drummond quis meter-se no lance e tentou também ele afundar. Resultado? Acabou por «roubar» dois pontos fáceis ao colega.

Como um mal nunca vem só, na jogada seguinte, já no meio-campo defensivo, Drummond lesionou-se e teve de deixar o pavilhão de cadeira de rodas.

Refira-se, de resto, que os Bulls acabaram por perder o jogo por 128-117.