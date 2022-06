Contado poucos acreditariam. Mas aconteceu.



Na manhã do jogo cinco das finais da NBA entre Warriors e Celtics, um sósia fez-se passar por Klay Thompson, entrou no Chase Center e esteve a fazer lançamentos no pavilhão durante dez minutos até sair sem que ninguém reparasse que este não era o atirador da equipa de São Francisco.



O Youtuber, Dawson Gurley, documentou o que aconteceu. Com o capuz na cabeça, com uma camisola e uns calções dos Warriors, Gurley entrou descontraidamente na arena, passou a segurança sem qualquer problema e chegou à zona dos balneários. De seguida, o adepto foi até ao court e esteve a fazer lançamentos durante dez minutos (pelo número de triplos convertidos ninguém diria que não era Klay).



Entretanto, uma funcionária abordou Dawson Gurley e pediu-lhe que mostrasse a acreditação, acabando por convidá-lo a sair. Pelo caminho até à saída, o sósia de Thompson foi abordado por um fã e acedeu a tirar uma fotografia com este.



Mais tarde, Gurley referiu que recebeu uma carta dos Warriors a anunciar que estava banido para para a vida do Chase Center.



«Fui banido do Chase Center após passar por cinco barreiras de seguranças, sem que ninguém me tenha pedido a identidade e ainda estive a lançar durante dez minutos. Por que razão eu deveria ser banido quando a segurança é incompetente?», questionou o Youtuber nas suas redes sociais.



Veja como Gurley se fez passar por Thompson: