LeBron James chegou ao Staples Center com um charuto na mão esquerda, segundo mostram as imagens televisivas da TNT.



O «King» foi o único jogador dos Lakers a exibir-se a um grande nível no encontro frente aos Phoenix Suns, na última madrugada. LeBron anotou 34 pontos em 34 minutos e fez um pouco de tudo para evitar nova derrota dos Los Angeles Lakers.



Lembre-se que o Staples Center, casa das equipas de LA na NBA, vai mudar oficialmente de nome após o Natal para Crypto.com Arena.



Veja a chegada de LeBron: