Um triplo de OG Anunoby no último segundo permitiu aos Toronto Raptors vencer os Boston Celtics (104-103) e reduzir para 2-1 o parcial da série.



Os Celtics estiveram a escassos segundos de vencer os campeões pela terceira vez consecutiva. No entanto, Anunoby recebeu na esquerda e mesmo pressionado por Brown conseguiu o cesto que deu um triunfo importante aos canadianos.



No outro jogo desta sexta-feira os Clippers venceram os Denver Nuggets por 120-97 no primeiro jogo da série. Kawhi Leonard e Paul George estiveram em destaque na formação de Los Angeles ao registarem 29 e 19 pontos, respetivamente. O melhor dos Nuggets foi Jokic com 15 pontos.