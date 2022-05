Cinco meses depois, Callum Wilson voltou a ser titular no Newcastle e, apesar da vitória frente ao Arsenal, nem tudo foi um mar de rosas para o avançado.

É que ainda na primeira parte, o jogador inglês chocou com um adversário e ficou maltratado: teve de receber assistência médica, cortou o lábio e... perdeu um dente.

Ainda assim, Wilson não perdeu a boa disposição.

Ainda no relvado, em declarações no final da partida, o futebolista de 30 anos disse que não conseguia falar porque o «maldito» dente tinha saltado, e nas redes sociais também reagiu com humor.

«Perdia um dente todas as semanas por noites como esta. Que ambiente e que exibição de toda a gente», escreveu.

How it started vs How it ended…. I’d lose a tooth every week for nights like that 🤣🦷 What an atmosphere and what a performance from everyone with 3pts to go with it!! 🖤🤍 pic.twitter.com/xOUp79irok