O golo da vitória do Newcastle sobre o Chelsea (1-0), apontado por Isaac Hayden em período de descontos, foi um momento de êxtase no St. James Park, mas também de dor para um adepto em particular.

Nas comemorações do tento decisivo, o médio Matt Ritchie pontapeou a bandeirola de canto, que acabou por sair disparada para a bancada e bater num adepto.

Em mensagem publicada nas redes sociais, com o respetivo vídeo, o Newcastle deixou um pedido de desculpas ao adepto, em nome do jogador, com humor à mistura.