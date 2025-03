Neymar não conteve as lágrimas no balneário, antes do duelo entre Santos e Corinthians, nas meias-finais do Paulistão. O «Peixe» foi derrotado por 1-0 e o internacional brasileiro não saiu do banco, devido a lesão.

A falar à equipa na palestra pré-jogo, Neymar manifestou a tristeza por não jogar e pediu que corressem por ele.

«É muito difícil ficar de fora nestes momentos. Não sabem o que passa pela minha cabeça agora. É muito difícil. Estou a tentar controlar-me de todas as formas. Estou a tentar não vos demonstrar a tristeza que estou a sentir. Se puderem, corram por mim, por favor. Queria estar convosco. Queria correr com cada um de vós. Não sabem do desespero que está no meu coração agora. Não sabem a vontade que tenho de jogar», disse o avançado do Santos, num vídeo publicado pela NR SPorts, empresa que faz a gestão da sua imagem.