Aaron Jones foi a grande figura da vitória do Green Bay Packers sobre os Detroit Lions (35-17) na passada segunda-feira, em jogo do campeonato de futebol americano (NFL), com quatro dos cinco touchdowns da sua equipa, mas um deles resultou na base desta história com contornos algo macabros.

Num dos touchdowns, mais precisamente no segundo, Aaron Jones perdeu o colar onde tinha colocado as cinzas do pai, falecido recentemente, em plena endzone. «Se havia um lugar para perder as cinzas do meu pai, ele iria querer que fosse mesmo na endzone. Portanto, sei que ele está a sorrir com isto», atirou o jogador, no final do jogo, em conferência de imprensa, aparentemente pouco abalado com o incidente.

A verdade é que, mais tarde, depois do final do jogo, um dos treinadores dos Packers voltou ao relvado e, depois de uma exaustiva busca na endzone, acabou por encontrar o colar perdido com as cinzas do pai de Jones. Final feliz.