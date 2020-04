Incrível o que aconteceu no campeonato de Nicarágua, um dos poucos que ainda decorre. O Real Madriz abandonou o encontro frente à Juventus Managua em protesto com a equipa de arbitragem.



A Juventus marcou o 2-0 aos 67 minutos. Porém, aquando do passe que isolou o avançado da formação da casa, o juiz de linha levantou a bandeirola, assinalando posição irregular. O árbitro principal mandou seguir e Mercado marcou enquanto os adversários desistiram do lance.



Os futebolistas do Real Madriz protestaram com o árbitro e o jogo esteve interrompido durante largos minutos. O árbitro acabou a partida aos 75 minutos depois de o Real Madriz ter recusado continuar.



Ora veja: