A estreia de Rafael Nadal na nova edição do Open da Austrália, em Melbourne, ficou marcada por um insólito desaparecimento da raquete do tenista espanhol em pleno jogo com o britânico Jack Draper. Uma contrariedade que o espanhol encarou com sentido de humor.

Aconteceu numa das paragens, ainda no primeiro set, quando Nadal se preparava para trocar de raquete. Aproximou-se do banco de apoio e a raquete pretendida pelo tenista espanhol não estava onde devia estar. O tenista abriu os braços e virou-se, surpreendido, para o juiz da partida. «Foi o apanha-bolas que a levou», explicou o tenista, sorridente, ao árbitro da partida.

Ao que tudo indica, Nadal tinha pedido a um dos apanha-bolas para encordoar uma das raquetes, mas o jovem assistente levou a raquete errada, a que tinha antivibrador e que já estava preparada para ser utilizada.

Resolvido o incidente, Nadal acabou por vencer o primeiro set por 7-5 e, depois, venceu mesmo o jogo, em 3 horas e 41 minutos, pelos parciais de 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1.

Na segunda ronda, o tenista espanhol vai defrontar o norte-americano Mackenzie McDonald

Veja a reação de Nadal quando deu por falta da raquete: