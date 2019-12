O ex-futebolista e atual roqueiro argentino, Dani Osvaldo, que teve uma passagem curta pelo FC Porto, prepara-se para deixar os palcos e voltar aos relvados.

Ou seja, daqui a algumas semanas podemos estar a escrever ‘o ex-roqueiro e atual futebolista foi apresentado num novo clube’.

Esse clube, segundo escrevem na Argentina, poderá ser o Banfield.

E para dar mais força aos rumores, foi partilhado um vídeo do que parece ser o final de um treino de Osvaldo, no qual o argentino mostra o empenho que colocou no treino… em forma de transpiração, legendando-o com «voltar a começar».

O responsável pela filmagem questiona-o: «terminado o primeiro treino, como te sentes?». A resposta veio com o ex-jogador a tirar a t-shirt e a escorre-la.

Acha que o jogador que terminou a carreira no Boca Juniors em 2016 e que na Europa jogou, por exemplo, na Roma Juventus e Inter, se está a esforçar para o regressar?