A campeã do Mundo França cumpriu a missão no arranque do Mundial, ao golear a Austrália por 4-1.

Mas outras seleções favoritas entraram com o pé esquerdo. Primeiro, a Argentina, derrotada pela Arábia Saudita; depois, a Alemanha, que perdeu com o Japão já nesta quarta-feira.

Para espanto de muitos e, também, de Ousmane Dembélé: o extremo de França estava em conferência de imprensa quando soube do resultado da Mannschaft e a reação foi caricata.

Assim que um jornalista, que lhe falava das surpresas neste início de Mundial, lhe disse que, tal como a Argentina, também a Alemanha tinha perdido, o semblante do jogador do Barcelona mudou radicalmente. «Hein?! Wow...», reagiu aparentemente em choque.

Veja o momento: