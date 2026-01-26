Incrivel
Há 1h e 45min
VÍDEO: o golaço de craque que chega das distritais de Aveiro
André Couto fez uma obra de arte com a camisola do Sp. Espinho
André Couto fez uma obra de arte com a camisola do Sp. Espinho
O Sp. Espinho empatou em casa, num jogo realizado em Nogueira da Regedoura, com a Ovarense, por 1-1, num jogo entre os dois primeiros da classificação.
Mas o que vale a pena ver de facto foi o golaço de André Couto. O jogador do Sp. Espinho pegou na bola sobra linha lateral, arrancou imparável e só parou com... bem, o melhor é ver.
Continuar a ler
TAGS: Incrivel Ovarense Sp. Espinho Video Golaço
NOTÍCIAS MAIS LIDAS