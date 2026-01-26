O Sp. Espinho empatou em casa, num jogo realizado em Nogueira da Regedoura, com a Ovarense, por 1-1, num jogo entre os dois primeiros da classificação.

Mas o que vale a pena ver de facto foi o golaço de André Couto. O jogador do Sp. Espinho pegou na bola sobra linha lateral, arrancou imparável e só parou com... bem, o melhor é ver.