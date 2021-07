Jordi sofreu uma lesão grave no jogo de preparação para a nova época entre o Paços de Ferreira e o Vizela, disputado esta sexta-feira. Aquando da lesão do guarda-redes pacense, os minhotos marcaram.



Assim que se apercebeu da situação, o técnico do Vizela, Álvaro Pacheco, pediu ao árbitro para invalidar o golo.



Um gesto tremendo de fair-play que foi relatado pelo Paços de Ferreira nas redes sociais.