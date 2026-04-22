Quando os regulamentos e a matemática o permitem, pode dar-se o caso de uma equipa ter mais a ganhar… se perder na última jornada. É a situação em que está o Den Bosch na II Liga holandesa: à entrada para a 38.ª e última jornada, que se disputa na sexta-feira (19 horas), uma derrota na receção ao ADO Den Haag pode garantir-lhe o acesso ao play-off de subida, algo que com um empate ou uma vitória, pode não acontecer.

Para se perceber este cenário, é importante entender as regras quanto à subida direta e acesso ao play-off de subida na II Liga holandesa.

Os dois primeiros classificados do campeonato garantem a subida direta à Eredivisie e esses já estão encontrados: o ADO Den Haag é líder e já campeão, tendo 86 pontos. O SC Cambuur é segundo classificado com 75 pontos e também já garantiu a promoção.

Depois, há seis clubes que vão disputar um play-off de subida. E é aqui que entra o Den Bosch, na situação de ter mais a ganhar se perder contra o ADO Den Haag. Isto porque a II Liga holandesa é dividida em quatro períodos: o primeiro período são as primeiras dez jornadas, o segundo as dez jornadas seguintes e depois há o terceiro e o quarto período, cada um de nove jornadas. No fundo, da 1.ª à 10.ª jornada é o primeiro período, da 11.ª à 20.ª o segundo, da 21.ª à 29.ª o terceiro e, da 30.ª 38.ª o quarto. E, no play-off, participam os vencedores de cada um destes quatro períodos, ou então os clubes que têm melhor classificação geral nas 38 jornadas e que não venceram nenhum desses períodos.

Ora, os dois primeiros períodos foram ganhos pelo ADO Den Haag e o terceiro pelo Cambuur, ambos já promovidos diretamente. E o quarto e último período é liderado pelo Willem II (19 pontos), seguido pelo ADO Den Haag (18) e, em terceiro, está o Vitesse (17 pontos), que é a grande ameaça ao Den Bosch. Porquê? É o que explicamos de seguida.

Nesta altura, e fruto do desfecho dos três primeiros períodos, o Willem II (terceiro na classificação geral com 65 pontos), o De Graafschap (quarto com 63) o Almere City (quinto com 58), o RKC Waalwijk (sétimo com 55) e o Roda (oitavo com 55) já garantiram o acesso ao play-off, por serem os melhores classificados que não venceram nenhum dos três períodos já concluídos. Pelo meio, há a equipa B do PSV Eindhoven (o Jong PSV), que é sexto com 56 pontos, mas não entra para as contas da subida.

Ora, e a outra vaga no play-off? Já com o nono lugar garantido na classificação global surge o Den Bosch, com 51 pontos, mas o Vitesse (que é 11.º com 44 pontos) está também na luta, no quarto período do campeonato, no qual recordamos que está no terceiro lugar com 17 pontos, atrás do Willem II (19 pontos e já certo no play-off) e do ADO Den Haag (18 pontos, campeão e já promovido). Assim sendo, se o Vitesse ficar num dos dois primeiros lugares do quarto período, fruto das condições de ADO Den Haag e Willem II, herda a vaga de play-off.

Na última jornada, como já referimos, o Den Bosch recebe o já campeão ADO Den Haag, enquanto o Vitesse visita o já promovido Cambuur. O líder do quarto período Willem II visita o Dordrecht. Por isso, uma vitória do ADO Den Haag ante o Den Bosch seria benéfica para estes, porque manteria o Vitesse sempre abaixo do ADO Den Haag no quarto período. Além disso, se o Willem II vencer o Dordrecht, impede também a ultrapassagem do Vitesse na classificação do quarto período e coloca o Den Bosch no play-off.

Cenários apresentados, a noite de sexta-feira promete.

Federação reage e diz o que espera

Perante o cenário inusitado, fonte da federação holandesa (KNVB) afirmou não temer qualquer tipo de resultado intencional, esperando verdade desportiva e competição pela vitória.

«Esperamos que todos os que participam num jogo queiram ganhar esse mesmo jogo. Além disso, não podemos antecipar esta situação», referiu fonte da KNVB, citada pelo portal ad.nl.