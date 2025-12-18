Robin Van Persie protagonizou um momento de alta tensão com os adeptos do Feyenoord após a eliminação surpreendente da equipa de Roterdão na Taça dos Países Baixos.

O treinador do Feyenoord tomou a dianteira do grupo, nos quais estava incluído o ex-FC Porto Gonçalo Borges, ultrapassou os placards de publicidade e ficou muito próximo de um grupo de adeptos revoltados com o desaire caseiro por 3-2 com o Heerenveen.

Após mais de um minuto à conversa com eles, acabou por conseguir serenar os ânimos e pediu-lhes depois que aplaudissem os jogadores, que ficaram atrás dele.

O Feyenoord vem de uma sequência de três derrotas seguidas nos últimos jogos oficiais. Além de eliminado da Taça e de estar no segundo lugar da Eredivisie, a nove pontos do líder PSV, o conjunto de Van Persie soma apenas três pontos na fase de liga da Liga Europa, para a qual caiu após falhar o apuramento para a fase de liga da Champions no início da época.

Veja o momento: