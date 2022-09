Já não é a primeira vez que Abel assume publicamente o gosto por carros e o treinador do Palmeiras voltou a mencionar isso em entrevista ao podcast Buzz Talk.

No entanto, o técnico português revelou um dado novo que pode levá-lo a ficar sem a sua coleção de automóveis. É que Abel pode ser castigado pela esposa cada vez que for… expulso.

«Eu tenho uma paixão por carros antigos, gosto de carros clássicos. Comprei um aqui no Brasil que estou a montar, um Mustang 1966. A minha esposa ainda não fez isso aqui [no Brasil], mas ela diz que cada vez que eu for expulso vai vender um carro. E já fez isso em Portugal», contou.