A Supertaça do Paraguai, disputada na noite de domingo e ganha pelo Olimpia Asunción, ficou marcada pela expulsão do guarda-redes do Cerro Porteño, Jean, ainda antes do apito inicial e… com recurso ao vídeo-árbitro.

O jogador brasileiro de 26 anos foi apanhado a fazer gestos ofensivos aos adeptos do Olimpia antes de o jogo começar e, depois de vistas as imagens, o árbitro do encontro decidiu expulsar o atleta do Cerro Porteño.

Depois da expulsão, a tensão aumentou, com o arremesso de objetos das bancadas para o relvado. Por outro lado, e embora privado de Jean, o Cerro Porteño pôde começar o jogo com onze jogadores, com a entrada do guarda-redes suplente, o uruguaio Rodrigo Muñoz.

O Olimpia venceu a Supertaça paraguaia por 3-1.