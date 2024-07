A França venceu o Japão na terça-feira (94-90), num jogo do grupo B do torneio olímpico de basquetebol e que ficou marcado pela diferença de alturas entre Victor Wembanyama e alguns jogadores japoneses.

O francês é um dos basquetebolistas mais altos do mundo, com 2.24 metros, e facilmente se destaca por essa envergadura. No sentido oposto, a seleção nipónica tem dois atletas que estão bem abaixo da estatura média na modalidade: Yuki Kawakura e Yuki Togashi.

O primeiro, com 1,72 metros, não se deixou intimidar e foi mesmo o melhor em campo, com 29 pontos, sete ressaltos e seis assistências.

Togashi, ainda mais baixo (1,67 metros), somou apenas três pontos, um ressalto e uma assistência.