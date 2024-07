A treinadora da seleção feminina do Canadá, Bev Priestman, foi afastada do cargo, anunciou o Comité Olímpico Canadiano (COC), em comunicado.

Uma decisão que surge após o escândalo de alegada espionagem a envolver a equipa técnica da formação norte-americana, acusada de ter posto drones a sobrevoar o treino da Nova Zelândia em duas ocasiões.

«Nas últimas 24 horas, informações adicionais chegaram ao nosso conhecimento sobre o uso de drones contra os nossos adversários, antes dos Jogos Olímpicos de Paris. À luz dessas novas revelações, a Federação do Canadá decidiu suspender a treinadora principal da seleção feminina, Bev Priestman, pelo restante dos Jogos Olímpicos e até que a nossa investigação externa independente seja concluída», afirmou o CEO da organização, Kevin Blue, em comunicado.

A polémica teve início na última segunda-feira, quando os responsáveis da Nova Zelândia denunciaram que um drone havia sobrevoado o relvado durante o treino nesse dia. Foi feita queixa à polícia e um elemento do staff canadiano foi detido por operar o drone.

Entretanto, o próprio COC investigou a situação e descobriu que já havia acontecido uma situação idêntica três dias antes, a 19 de julho. A treinadora-adjunta Jasmine Mander e o analista Joseph Lombardi foram então afastados, enquanto Priestman abdicou da presença no banco no primeiro jogo de Paris 2024, precisamente diante da Nova Zelândia.

A técnica negou ter alguma coisa a ver com o caso, mas assumiu a responsabilidade pela situação: «Em nome de toda a equipa, eu, primeiro do que tudo, quero pedir desculpa às jogadoras e à comitiva da Nova Zelândia e com as atletas do Canadá. Isto não representa os valores que a nossa equipa defende.»

«No limite, sou eu a responsável pela conduta da nossa equipa. Assim, para enfatizar o compromisso da nossa equipa com a integridade, decidi afastar-me de forma voluntária do jogo de quinta-feira. (…) Faço isso com os interesses de ambas as equipas em mente e para garantir que todos sentem que o espírito desportivo do jogo é mantido», disse ainda.

Certo é que agora, um dia depois da partida que o Canadá acabou por vencer (2-1), Bev Priestman é afastada do cargo: será substituída pelo adjunto Andy Spence.