O final do jogo entre a Argentina e Marrocos, da primeira jornada do grupo B dos Jogos Olímpicos, ficou marcada pela invasão de adeptos marroquinos no relvado.

A seleção argentina fez o 2-2 final aos 90+16 minutos, e a partir daí seguiram-se momentos de muita tensão no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint Étienne.

Junto à baliza, foram vários os fãs da equipa marroquina que atiraram vários objetos para os futebolistas argentinos. Junto ao banco, de resto, rebentou mesmo um petardo.

Certo é que a equipa da Argentina, com o benfiquista Otamendi, recolheu logo aos balneários.

ORA VEJA: