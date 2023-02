Kylian Mbappé teve 20 minutos para esquecer no jogo desta noite do Paris Saint-Germain em casa do Montpellier, da 21.ª jornada da Ligue 1.

Aos dez minutos, o avançado francês foi chamado à marca de penálti. Mbappé permitiu a defesa de Lecomte num primeiro momento, mas o árbitro mandou repetir o castigo máximo. À segunda tentativa, Kylian acertou no poste, mas mais do que isso, falhou a recarga com a baliza aberta.

Um mal nunca vem só e Mbappé foi depois substituído ao minuto 21, após ter apresentado queixas musculares.

Ora veja: