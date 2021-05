O Belenenses, neste caso o clube e não a SAD, escreveu uma carta a Gianluigi Buffon com uma proposta «irresistível», em reação ao desafio lançado pelo experiente guarda-redes italiano que, em final de contrato com a Juventus, anunciou que está à espera de uma proposta «louca e estimulante» para prosseguir a carreira aos 43 anos.

«Ouvimos dizer que está à procura de um novo desafio e receptivo a ouvir uma proposta ′′louca e estimulante”. Portanto, decidimos apresentar-vos algo irresistível: que tal mudar-te para Lisboa e ajudar-nos a voltar rapidamente ao nosso lugar no futebol português, a I Liga?», começa por escrever o clube do Restelo.

O Belenenses recorda depois que Buffon já esteve no Restelo, quando esteve em Portugal a representar a seleção italiana no Euro2004 e pergunta ao guarda-redes se ainda se lembra da «vista incrível sobre o Tejo». «Temos a certeza de que não o esqueceste - como pudeste? Assim como a vista incrível que o nosso complexo desportivo tem sobre o rio Tejo», prosseguem os azuis que depois tentam seduzir o italiano com a história do clube fundado a 23 de setembro de 1919.

O clube avança mesmo para uma proposta de contrato com alguns estímulos bem aliciantes. «No contrato não deixaremos de incluir um passe anual para o MAAT (já conhecem esta obra de arte em arquitetura?) e um bilhete de família, por semana, para visitas ao Museu do Coach, ao Monumento para os Descobertos, para a Torre de Belém, e para o Mosteiro dos Jerónimos estes dois últimos património mundial da UNESCO. O contrato incluirá também um pacote de seis Pasteis de Belém por semana, uma das especialidades mais populares de doces portugueses, que certamente irá desfrutar sem ajustar a dieta».

Veja a carta do Belenenses na íntegra: