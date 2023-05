Patrice Evra, antigo futebolista que jogou no Manchester United entre 2006 e 2014, deu (e de que maneira) nas vistas na noite do Manchester City-Real Madrid.

O francês, conhecido pelo espírito irreverente e por não ter habitualmente filtros, apareceu no Etihad, casa dos citizens, vestido com um fato vermelho que Rio Ferdinand, ex-companheiro dos Red Devils, já tinha mostrado ao mundo.

«Olhem para este rapaz! No Manchester City de fato vermelho! Está no Etihad com um fato vermelho! Tu não brincas, mano!»

Ferdinand deu nota da opção arrojada e no final do jogo, por causa da escolha de indumentária ou não, houve mesmo confusão. Evra foi filmado numa acesa discussão e depois acabou a invadir o espaço de comentários da CBS Sports, juntando-se a Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards e Peter Schmeichel.

«A propósito! Ainda falta um jogo, por isso não festejem já. Ainda não ganharam, por isso tenham calma. Tranquillo, como dizem em Itália», disse, numa alusão ao duelo com o Inter de Milão marcado para 10 de junho.

Evra lá disse que foi ao Etihad de vermelho por ser uma «lenda do Man United» e esclareceu a confusão no final com elementos do City. «Ele estava a olhar para mim a dizer: 'Isto é para ti, é para ti!' Eu aproximei-me e perguntei-lhe porque é que ele estava a gritar e tão agitado?!' Ele disse que eu disse no ano passado que o City se tinha f... Porque tinham perdido com o Real Madrid. E este ano não se f...»

Kate Abdo, a moderadora que momentos antes tinha referido em jeito de brincadeira que Evra estava a fazer uma audição, acabou por pedir desculpas, em direto à América, já que naquele programa não se diziam palavrões.»

Evra continuou a agitar o show e saiu de cena a pedir para lhe enviarem o pagamento por aquela participação... impactante.