São várias as artimanhas para ganhar vantagem no futebol. Avançar metros durante um lançamento lateral, adiantar a zona de marcação de um pontapé livre ou até demorar na reposição de um pontapé de baliza. Mas, alguma vez viu um guarda-redes a diminuir o comprimento da baliza?

Aconteceu na Noruega. O jornal Aftenposten deu agora conta do estranho ritual de Patrik Gunnarsson, guarda-redes do Viking, que o pode colocar em sarilhos. Antes dos jogos em casa, e já depois de os árbitros auxiliares terem feito a avaliação às redes da baliza, o guardião desloca-se até cada um dos postes e empurra-os, de forma a reduzir a linha de baliza entre 15 a 20 centímetros, de acordo com aquela publicação, que divulgou imagens deste comportamento.

«É apenas um ritual que tenho antes das partidas, que me faz sentir confortável. Não é mais do que isso. Eu apenas chuto um pouco os postes», disse Gunnarsson, citado pelo Stavanger Aftenblad.

O guarda-redes de 21 anos não é estreante em polémicas. Em novembro de 2021, desentendeu-se com o defesa David Brekalo e acabou mesmo empurrado. Gunnarsson não só caiu imediatamente no relvado, como ainda simulou ter sido atingido na cara. Ora, de seguida, o colega de equipa acabou expulso.