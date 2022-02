Paulinho, antigo jogador de FC Porto e Portimonense, teve um acidente ao volante de um McLaren 600LT, avaliado em mais de 600 mil euros, quando passava férias no Brasil.

A parte da frente do carro ficou parcialmente destruída após embater numa árvore.

«As pessoas disseram que ia a 180 km/h, mas, se isso fosse verdade, não estaria aqui para contar a história», garantiu o jogador que em 2021 atuou nos chineses do Shanghai Port ao programa Domingo Espetacular. Paulinho disse ainda que tudo aconteceu quando tentou uma ultrapassagem e perdeu o controlo do carro, devido à chuva.

A esposa do brasileiro sublinhou que já estão à procura de outro carro, devido ao custo elevado do arranjo.

«Já estamos à procura de outro. Temos fotos e vídeos. Ele gostou muito daquele e já está com o sonho de comprar. Em relação ao conserto, eles têm que importar peças. Leva tempo e gera desgaste de energia mesmo, e o Paulinho precisa se preocupar com o futebol, com o profissional», afirmou.

Veja o vídeo: