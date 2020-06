«Que look gostam mais da Paula?». É desta forma que Paulo Futre apresenta a verão de si próprio no feminino depois ter andado a «brincar» com a aplicação FaceApp de uma popular rede social.

O antigo internacional português vai mesmo mais longe a à primeira pergunta acrescenta uma segunda: «Farias match no Tinder?», e, alusão a outra rede social.

Divertido com o resultado das fotografias, o antigo avançado fala ainda na «nova contratação» da equipa feminina do Atlético Madrid.

Futre fez várias experiências, com antigas fotografias suas, no FC Porto, no Atlético Madrid e na seleção de Portugal. Os comentários, como não podia deixar de ser, estão cheios de «piropos», alguns deles bem capazes de deixar a «Paula» corada.

Veja o resultado na galeria associada