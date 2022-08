Não há forma de Paulo Futre perder a essência. Nem mesmo no hospital, onde está a recuperar de um enfarte que sofreu no funeral da mãe.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o antigo internacional português surge com a camisola do At. Madrid, bem-humorado, para deixar uma mensagem séria.

«Nomeado capitão» pelo «balneário» do hospital, Futre surge ao lado do «senhor José», assegurando: «vamos ganhar, vai tudo correr bem».

«Eu e o sub-capitão, senhor José, temos uma mensagem para todos aqueles que estão na mesma situação, ou pior que nós: vamos ganhar este jogo, com toda a energia positiva», declarou, bem ao seu jeito.

Imperdível, pois claro.