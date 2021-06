Duas irmãs gémeas chegaram a uma final Taekwondo, de menos de 24 quilos, mas não quiseram defrontar-se e acabaram por resolver o combate de uma forma que está a levantar polémica.

As duas protagonistas chamam-se Aia e Saya. Ao chegarem ao jogo que valia o título, num torneio disputado na cidade Aktau, no Cazaquistão, decidiram que não iam combater uma com a outra e sugeriram ao árbitro decidir a vencedora com o jogo infantil «pedra, papel tesoura». O juiz aceitou a proposta e um combate decidiu-se em dois tempos, sem que as irmãs se magoassem.

O vídeo tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com muitos elogios à atitude das duas jovens irmãs, mas também com criticas. Muitos dos comentadores consideram que a essência do desporto passa pela competição, mas a verdade é que as duas irmãs ficaram muito satisfeitas com a decisão tomada.