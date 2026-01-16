O Japão garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça Asiática de sub-23 de forma tão dramática quanto insólita.

Depois de um empate a uma bola ao fim de 120 minutos frente à Jordânia, a decisão seguiu para o desempate por grandes penalidades, onde um momento caricato acabou por marcar o rumo da eliminatória.

No segundo penálti da série, o guarda-redes jordaniano Abdel Rahman defendeu o remate de Michiwaki, mas virou costas para celebrar antes de confirmar o desfecho do lance.

A bola, contudo, ganhou efeito após o toque, subiu e acabou por cair já dentro da baliza, ultrapassando a linha de golo. Após observação atenta, o árbitro validou o tento para o Japão, perante o espanto geral.

O lance revelou-se decisivo num desempate que terminou com triunfo nipónico por 4-2, carimbando a passagem às meias-finais da prova continental.

A situação protagonizada por Abdel Rahman rapidamente se tornou viral nas redes sociais.