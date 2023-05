E se Pepe concorresse a eleições nos Estados Unidos?

Na verdade, essa hipótese não se coloca, mas foi essa piada que o comediante norte-americano Tom Segura explorou, ao partilhar um cartaz com a imagem do central do FC Porto e da Seleção Nacional.

«Vote em mim! Quer dizer, você vai votar em alguém, então, não sei, por que não em mim?», pode ler-se no apelo ao voto do mais aleatório que possa existir.

Na publicação de Instagram de Tom Segura são muitos os comentários a reconhecerem o internacional português e a rirem com a escolha absolutamente fora do comum feita pelo humorista e podcaster.